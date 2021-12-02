Azamgarh News: प्रशासन-शिक्षक संघ मिलकर बढ़ाएंगे विवि की प्रगति

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कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता बेहतर करना प्राथमिकता है। शिक्षकों का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है। महाविद्यालयों में संसाधनों की कमी और रखरखाव की समस्याओं को चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि इनका समाधान मिलकर किया जाएगा। अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक हित उनके लिए सर्वोपरि है और संघ विश्वविद्यालय की प्रगति में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने शिक्षकों के लंबित पारिश्रमिक के भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर कुलपति ने सभी शिक्षकों के पारिश्रमिक का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कुलसचिव अमृतलाल, परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य सहित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे। संचालन डॉ. पंकज सिंह ने किया।

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चक्रपानपुर/पल्हनी। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सभागार में रविवार को नवगठित विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कार्यकारिणी का परिचय कार्यक्रम हुआ। कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को चाय पर आमंत्रित कर परिचय प्राप्त किया। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार सिंह और कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षक संघ एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का साझा लक्ष्य विद्यार्थियों के हित और विश्वविद्यालय की प्रगति होना चाहिए।