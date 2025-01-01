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कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 2014 से मिशन में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है।ज्ञापन में राज्य, मंडल, जिला और विकासखंड स्तर के कर्मचारियों का मानदेय निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार तय करने और प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की गई है। इसके अलावा पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज, 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, महिला कर्मचारियों को मानदेय सहित मातृत्व अवकाश और कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी बनाने की मांग रखी गई है।कर्मचारियों ने बताया कि मिशन में अब तक 33 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने तथा मानदेय से काटे गए जीएसटी और सर्विस टैक्स की राशि वापस करने की मांग की गई है।सेवा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल केसरी ने आरोप लगाया कि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी पंचायतीराज निदेशालय की ओर से मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को कर्मचारी कार्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराएंगे, लेकिन विभागीय कार्य नहीं करेंगे।29 नवंबर को जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। 30 नवंबर को उपनिदेशक पंचायत के माध्यम से निदेशक को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो एक दिसंबर से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार किया जाएगा। डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने बताया कि कर्मचारियों ने मुझे ज्ञापन दिया है। इसे हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे।