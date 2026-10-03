Azamgarh News: मतदाता सूची में बदलाव के विरोध में सात को सपा निकालेगी मार्च

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पार्टी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर दो से आठ अक्तूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में तय हुआ कि चार को विधानसभा स्तर पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाएगा।पांच और छह को मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सात को जिला मुख्यालय पर मार्च निकाला जाएगा। बताया कि मार्च रैदोपुर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नेहरू हॉल, कलेक्ट्रेट, सिविल लाइंस, घंटाघर चौराहा और अग्रसेन चौराहा होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचेगा।इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली, डॉ. संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूजा सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।