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प्रतियोगिता में जनसांख्यिकीय लाभांश एवं मानव पूंजी विकास विषय पर प्रतिभागियों ने पीपीटी के माध्यम से अपनी बात रखी। किसी ने युवाओं की क्षमता को देश की ताकत बताया तो किसी ने मानव संसाधन के विकास को विकसित भारत की बुनियाद के रूप में प्रस्तुत किया। प्रस्तुतीकरण, विषय की समझ, तार्किक सोच और विचारों की स्पष्टता के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। निर्णायक मंडल में डॉ. अजय कुमार सोनकर, डॉ. जमालुद्दीन अहमद और डॉ. संजय कुमार पटेल शामिल रहे। इनके मूल्यांकन में जाह्नवी राय, मोहम्मद सैफ, बिस्मा खान, वैष्णवी राय, अवंतिका कुमारी और पवन यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय मुकाबले का टिकट हासिल किया।समापन पर मुख्य अतिथि संयुक्त विकास आयुक्त रामबाबू त्रिपाठी ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र दिया। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सुल्तान सिंह ने चयनित युवाओं को बधाई दी।