Azamgarh News: सीबीएसई नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में शशांक साईं ने साधा निशाना

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अंडर-19 इंडियन राउंड वर्ग में पलाझास लायंस स्कूल, केरल के सी द्रुपद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। डीएवी पब्लिक स्कूल यूपी के नीरज दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी निशानेबाजी का दमखम दिखाया। शारीरिक शिक्षा विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई नेशनल ब्वायज आर्चरी चैंपियनशिप छह अक्तूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी अलग-अलग वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पीएम श्रीवास्तव, अशोक सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

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आजमगढ़। सीबीएसई नेशनल ब्वायज आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन रविवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अंडर-14 कंपाउंड वर्ग में सीएजी स्कूल चेन्नई के शशांक साईं ने सटीक निशाना साधते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं द रेलमैन तमिलनाडु के पुष्पनाथ ने दूसरा और डॉ. एआई मेनो सनबीम स्कूल, रोहनिया के सूरजदेव सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।