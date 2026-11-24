विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने कहा कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने युवाओं से उद्यम स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार देने का आह्वान किया।उपायुक्त उद्योग आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि योजना में 21 से 40 वर्ष तक के न्यूनतम आठवीं पास युवाओं को पांच लाख रुपये तक का बिना गारंटी और 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अनुदान का भी प्रावधान है।जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में योजना के क्रियान्वयन में आजमगढ़ ने करीब 70 प्रतिशत प्रगति के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक करीब सात हजार युवाओं के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पात्र युवाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने और ऋण स्वीकृति व वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश मंत्री सहजानंद राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव और जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान एलडीएम अभिषेक द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, बैंक प्रतिनिधि और तीनों जिलों के लाभार्थी मौजूद रहे।