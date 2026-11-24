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प्रथम बार जनपद आगमन पर आयोजित समारोह में कर्मचारियों ने उन्हें फूल-मालाओं से लादकर स्वागत किया। इस दौरान संगठन की एकजुटता और उत्साह देखने को मिला।समारोह में बृज किशोर सिंह ने कहा कि संगठन के सदस्यों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। कर्मचारियों की समस्याओं, अधिकारों और हितों के लिए संगठन पूरी मजबूती से आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सम्मान और उनके हक की लड़ाई में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।इसके लिए सभी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाना होगा। इसके पूर्व बृज किशोर सिंह के रेदैपुर कॉलोनी स्थित निजी आवास से स्वागत जुलूस निकाला गया। जुलूस विकास भवन पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।इसके बाद वाहनों का काफिला कलेक्ट्रेट, आयुक्त कार्यालय और कृषि कार्यालय होते हुए पुनः विकास भवन पहुंचा। समारोह में संरक्षक राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजभानु प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, महामंत्री संतोष कुमार सिंह, राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी, राजेश कुमार सिंह, मंत्री संतोष कुमार सिंह, सचिव पंकज कुमार वर्मा सहित संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।