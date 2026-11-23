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रौनापार थानाध्यक्ष सुनील दुबे ने बताया कि मृत्युंजय राय रविवार सुबह करीब नौ बजे दोहरीघाट की तरफ से कार से आजमगढ़ की ओर जा रहे थे। आजमगढ़ की तरफ से आ रही सफेद रंग की तेज रफ्तार कार का चालक ट्रक को ओवरटेक करने लगा। इसी बीच कार अनियंत्रित होकर पहले बाइक से टकराई और फिर सामने से आ रही मृत्युंजय की कार में टक्कर मार दी। हादसे में मृत्युंजय गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट पहुंचाया गया। वहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।हादसे में बाइक सवार मुन्ना राजभर का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी पत्नी काली भी घायल हो गईं। दोनों हरदौली, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ के निवासी हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरी कार में सवार अर्पित जायसवाल, दिलीप कुमार और शोभा जायसवाल निवासी गोरखपुर हादसे में बाल-बाल बच गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, मृत्युंजय राय की मौत की खबर मिलते ही भाजपा नेता सहजानंद राय समेत क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।