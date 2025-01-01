Azamgarh News: श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन

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अंतिम दिन कलाकारों ने मेघनाद, कुंभकर्ण, अहिरावण और रावण वध के प्रसंगों का प्रभावशाली मंचन किया। युद्ध के विभिन्न दृश्यों को देखकर दर्शक भावविभोर हो गए। रामलीला के दौरान मेघनाद और कुंभकर्ण के वध का मंचन किया गया।इसके बाद अहिरावण वध का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। अंत में भगवान श्रीराम और रावण के बीच हुए भीषण युद्ध का मंचन हुआ। कलाकारों ने युद्ध के दृश्यों को जीवंत कर दिया। भगवान श्रीराम के हाथों रावण का वध होते ही पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। रावण वध के बाद राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक का मंचन किया गया। श्रीराम के राजतिलक का दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा।कलाकारों ने भगवान श्रीराम के आदर्श शासन और मर्यादा का संदेश दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के जयकारे लगाए। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।आयोजन स्थल पर देर रात तक दर्शकों की भीड़ रही। रामलीला मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों और दर्शकों के प्रति आभार जताया। अंत में श्रीराम की आरती के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया।