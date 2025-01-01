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सर्दी बढ़ने के साथ शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। खानपान में बदलाव के कारण रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 70 से 75 मधुमेह के मरीज पहुंच रहे हैं। फिजिशियन डॉ. आरके कुशवाहा ने ठंड में मधुमेह और रक्तचाप के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की बात कही।उन्होंने नियमित जांच, समय पर दवाएं लेने और खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। साथ ही ठंड से बचाव और हल्की शारीरिक गतिविधियां जारी रखने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस समय फिजिशियन की ओपीडी में लगभग 500 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। इनमें से 100 से 150 मरीज ब्लड प्रेशर के और 70 से 75 मरीज शुगर के मरीज आ रहे हैं।00बचाव के लिए जरूरी सावधानियांडॉ. आरके कुशवाहा ने बताया कि शरीर को गर्म रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठंड लगने से शरीर में तनाव बढ़ता है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे रक्तचाप और रक्त शर्करा दोनों का स्तर असंतुलित हो सकता है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म कपड़े, दस्ताने, मफलर और मोजे पहनें। ग्लूकोमीटर और रक्तचाप मॉनिटर से नियमित रूप से जांच करें। उन्होंने कहा कि सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें। पानी की कमी से मधुमेह और रक्तचाप की समस्या बढ़ सकती है। गाजर का हलवा, गजक, रेवड़ी जैसे अधिक चीनी या नमक वाले खाद्य पदार्थों से बचें। इसके बजाय हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लें। कड़ाके की ठंड में बाहर टहलने से बचें, धूप निकलने पर घर के अंदर या छत पर हल्का योग या वॉक करें।