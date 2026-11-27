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कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी डॉ. भावना, मुख्य अतिथि समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश यादव, प्राचार्य प्रो. डॉ. पीसी यादव, राजनीति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंकज सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।युवा आइकॉन शिवम पांडेय ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवाचार, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता को जरूरी बताते हुए युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की। कहा कि नशामुक्त युवा ही अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कर सकते हैं।इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेल आइकॉन अनुराग कुमार भी मौजूद रहे। डॉ. पंकज सिंह ने विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। साथ ही न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूल्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सुनील कुमार, नीतीश कुमार, पूजा गुप्ता, खुशी प्रजापति और शिवम पांडेय ने सहयोग किया।