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शुक्रवार को पड़ताल में नगर से गुजरने वाले हाईवे के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी सड़क के किनारे ट्रक खड़े मिले। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह बाजार सजे हैं। कहीं हाईवे किनारे ट्रकों की मरम्मत होती है तो कहीं होटलों के बाहर ट्रक खड़े रहते हैं। इन्हीं ट्रकों के कारण हादसे होते हैं।प्रशासन की ओर से समय-समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके, सड़क सुरक्षा के नियम और निर्देश कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं देते।अतरौलिया के जगदंबा पाल, रानी की सराय के सुरेश और अहरौला के राजू कुमार का कहना है कि गोष्ठियों और सेमिनारों में तो वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन हाईवे पर ट्रक और कंटेनर चालकों को समझाने वाला कोई नहीं है।चौबीस घंटे सड़क के दोनों ओर ट्रक व भारी वाहनों का मेला लगा रहता है। चालक अक्सर रात में सड़क किनारे अपने वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े कर देते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है।लाटघाट : लाटघाट से महुला डगरा तक जगह-जगह वाहन खड़े होते हैं। यहां वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिससे सड़क दुर्घटना होने का भय बना रहता है। लाटघाट के रामाश्य यादव ने बताया कि पुलिस भी इन वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे वाहन चालकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है।फरिहा : निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा चौकी अंतर्गत असीलपुर गांव के सामने फरिहा से सरायमीर जाने वाले रोड पर हमेशा कतार में ट्रक खड़े रहते हैं। इसी स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। शुक्रवार को की गई पड़ताल में भी यहां मार्ग के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिली।अहरौला : बृहस्पतिवार को ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फखरुद्दीनपुर के पास हुए हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं कोई सतर्कता नजर नहीं आई। पड़ताल में अहरौला के फुलवरिया टोल प्लाजा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 203 पिलर के पास लखनऊ-आजमगढ़ लेन पर कई ट्रक कतार में खड़े नजर आए।000ढाबों के पास नहीं होती चेकिंगआजमगढ़। सबसे ज्यादा बड़े वाहन ढाबों पर खड़े नजर आते हैं। रात और दिन में यहां वाहन एक के पीछे एक खड़े रहते हैं। रात के समय तो आलम और भी भयंकर होता है। यहां से निकलने में भी डर बना रहता है। नियमित चेकिंग न होने और चालान न किए जाने की वजह से यहां हादसों का डर बना रहता है।00कोटवा से चेकपोस्ट तक खड़े हो रहे ट्रकरानी की सराय। क्षेत्र के आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर बेलइसा, धर्मकांटा, शहीदवारा, रानी की सराय, चेकपोस्ट व कोटिला आदि स्थानों पर सड़क पर ट्रक खड़े होते हैं। यही हाल चेकपोस्ट से जौनपुर जाने वाले मार्ग का है। चालक अक्सर रात में सड़क किनारे अपने वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े कर देते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। वहीं, शहीदवारा के पास कुछ वाहन एजेंसियों के सामने भी सड़क की पटरियों पर वाहन खड़े रहते हैं।00हो चुके हैं हादसेबरदह थाना क्षेत्र के दुबरा बाजार के पास 25 नवंबर 2017 की रात तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी थी। इसमें मामा अजय गौतम (30) की मौत हो गई थी और भांजा सूरज (18) घायल हो गया था। तेरही विद्युत उपकेंद्र के पास आजमगढ़-फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दिसंबर 2017 की रात एक कार सड़क किनारे गन्ना लदे ट्रक में घुस गई। दुर्घटना में एक महिला, दो बच्चों और एक किशोरी समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और नौ माह का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए।00 वर्जनसभी पीआरवी को निर्देशित कर दिया गया है कि वे सड़कों पर वाहन खड़े न होने दें। साथ ही स्थानीय थानों को भी निर्देशित किया गया है कि वे भ्रमण कर सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाएं। रही बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो यूपीडा की गाड़ियां उस पर गश्त करती रहती हैं। ये लोग कैमरों से निगरानी करते हैं और मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाते हैं। -पंकज श्रीवास्तव, एसपी यातायात।