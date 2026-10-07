Azamgarh News: शकरकंद समझकर जहरीली सब्जी खाई, मां-बेटी की हालत बिगड़ी

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सुखपुरा। थाना क्षेत्र के कुम्हिया निवासी मां-बेटी की मंगलवार को शकरकंद समझकर जहरीली सब्जी खाने से हालत बिगड़ गई। दोनों को गंभीर स्थिति में परिजनों ने जिला चिकित्सालय बलिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया। उपचार के बाद दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुम्हिया निवासी सुनीता पत्नी राम कुमार अपने मायके करमर गई थीं। वहां उन्होंने अपनी मां ललीता पत्नी हरीशंकर के साथ शकरकंद समझकर कोई जहरीली सब्जी खा ली। कुछ देर बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनका गला फंसने लगा और बोलना भी बंद हो गया। दोनों को जिला चिकित्सालय बलिया ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद तत्काल उपचार शुरू किया। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।