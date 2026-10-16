आजमगढ़: 700 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न, प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने दिया आशीर्वाद

11 विकासखंड और सात नगरीय निकायों के जोड़े शामिल

जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि प्रथम चरण के समारोह में जिले के 11 विकासखंडों और सात नगरीय निकायों के लाभार्थियों का विवाह कराया गया। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना और समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।

मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने भी नवदंपतियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामाजिक समरसता, समानता और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है।



सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री और व्यवस्थित आयोजन की सुविधा मिलने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।



अखिलेश पर बरसे प्रभारी मंत्री

समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पता है कि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह अभी से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर ट्विटर-ट्विटर खेल रहे हैं और उनकी राजनीति सोशल मीडिया तक सीमित होकर रह गई है। जनता सब समझ रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाएगी।