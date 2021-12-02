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Azamgarh News: शराब खरीदने में जाली नोट देने वाला गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 12:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:18 AM IST
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Man arrested for using counterfeit notes to buy liquor
रौनापार थाना क्षेत्र के गांगेपुर मठिया स्थित देशी शराब की दुकान पर जाली नोट देकर शराब खरीदने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 100 रुपये का एक जाली नोट बरामद किया है।
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आरोपी के खिलाफ पहले से भी दो मामले दर्ज हैं। रौनापार थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि सहदेवगंज निवासी उदयभान यादव देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं।
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उन्होंने छह अक्तूबर को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रामअशीष यादव उर्फ बग्गड़ ने अपने साथी पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय को 100-100 रुपये के दो जाली नोट देकर गांगेपुर मठिया स्थित शराब की दुकान से शराब खरीदने भेजा था।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। रौनापार पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय निवासी जोकहरा को ग्राम पहाड़पुर गोड़ौली इंटरलॉकिंग के पास से सुबह करीब 6.17 बजे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसके पास से 100 रुपये का एक जाली नोट बरामद किया। आरोपी के खिलाफ रौनापार थाने में वर्ष 2017 में मारपीट, धमकी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित दो प्राथमिकी भी दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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