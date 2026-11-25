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पुलिस ने उनके घरों पर दबिश देकर सुबह करीब 5.10 बजे गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पूर्व में 1.19 लाख रुपये के जाली नोट और उसे बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। आरोपियों के खिलाफ इससे पहले रौनापार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।रौनापार थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। इसी आधार पर थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे की तहरीर पर मंगलवार को आठ आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।नितिन के खिलाफ पूर्व में चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी समेत पांच, ऋषिकेश के खिलाफ दो, आदित्य और शिवम के खिलाफ तीन-तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।