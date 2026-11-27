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घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें शाहगंज स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राममिलन के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। विज्ञापन

थानाध्यक्ष पवई सच्चिदानंद यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें शाहगंज स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राममिलन के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।थानाध्यक्ष पवई सच्चिदानंद यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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पवई थाना क्षेत्र के सिकंदर पट्टी गांव निवासी 60 वर्षीय राममिलन की बृहस्पतिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह साइकिल से खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वाराणसी-अयोध्या मार्ग पर अयोध्या की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए।