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स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पोर्टल स्वत: बंद हो जाए, इसके लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कराया जाए।मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत तहसील सदर के कोटिला गांव में तमसा गार्डेन एनक्लेव आवासीय परियोजना विकसित की जा रही है। इसके फेज-एक में 44.90 एकड़ भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इसी योजना में अपनाई गई प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन कर सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं, ताकि रेरा की ओर से कोई आपत्ति न आए और परियोजना के क्रियान्वयन में देरी न हो।बैठक में मंडलायुक्त और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने प्लाटों की ई-लॉटरी के लिए तैयार बुकलेट का भी परीक्षण किया। इसमें आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण, पंजीकरण शुल्क, प्लाट आवंटन, किस्तों, भूखंडों के विवरण, भुगतान और कब्जे से संबंधित नियमों की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि बुकलेट में नियम और शर्तें स्पष्ट हों। एक ही बिंदु को बार-बार दोहराने से आवेदकों में भ्रम हो सकता है। ऐसे में दोहराव से बचते हुए जरूरत के अनुसार पूर्व में उल्लिखित बिंदु का संदर्भ दिया जाए।उन्होंने आवश्यक संशोधनों के साथ बुकलेट तैयार करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोटिला गांव में प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान कंसल्टेंट एजेंसी मेसर्स एरिनेम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुत किया।बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक नीलेश सिंह कटियार, अधीक्षण अभियंता महावीर सिंह, बोर्ड के मनोनीत सदस्य प्रेम प्रकाश राय, प्रेमनारायण पांडेय और श्यामनारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।