Azamgarh News: कूडो में जिला बना प्रदेश चैंपियन, खिलाड़ियों ने जीते 48 स्वर्ण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु और भार वर्गों में दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 101 पदक जीते। कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ के सचिव देवेंद्र वर्मा के नेतृत्व में टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि टीम ने 48 स्वर्ण, 28 रजत और 25 कांस्य पदक अपने नाम किए।खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से आजमगढ़ कूडो टीम प्रदेश में चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अनुशासन, मेहनत और खेल कौशल का परिचय देते हुए कई मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की।प्रशिक्षक विनोद कन्नौजिया, लक्ष्मीकांत मिश्रा, सचिन कुमार, प्रियम मिश्रा और हिमांशु यादव ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। एसोसिएशन ने सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, प्रशिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को दिया।टीम की उपलब्धि पर जिले के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खुशी है। एसोसिएशन ने कहा कि जिले में कूडो को बढ़ावा देकर खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा।