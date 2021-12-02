विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अब बकायेदार 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों के अंतिम निस्तारण की तारीख भी बढ़ाकर आगामी 15 जनवरी कर दी गई है। शासन के इस फैसले से बड़ी संख्या में सभी प्रकार के बकायेदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सैनी ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में करीब दस हजार भवन हैं। करीब पांच हजार लोगों पर एक करोड़ रुपये बकाया है। योजना के तहत सरचार्ज में छूट दी जाएगी, जबकि मूल कर का भुगतान करना होगा।अधिशासी अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत भवनकर, जलकर, जलमूल्य व अन्य करों पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार राहत दी जा रही है। पहले योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर निर्धारित थी, जबकि आवेदनों का निस्तारण 15 दिसंबर तक होना था। अब इसकी समय-सीमा बढ़ा दी गई है।000160 लोगों ने किया आवेदनअधिशासी अधिकारी ने बताया कि ब्याज माफी के लिए अब तक 160 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से करीब 70 फीसदी यानी 130 लोग योजना का लाभ उठा चुके हैं। इन्होंने ओटीएस के तहत नगर पालिका को 10 लाख रुपये जमा किए।00 वर्जनब्याज माफी के लिए चल रही ओटीएस योजना की समय-सीमा 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इसका लाभ लेने के लिए बकायेदार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। -डॉ. बृजेश कुमार, अधिशासी अधिकारी।