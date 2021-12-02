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घोषित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर और एक दिसंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। दो और तीन दिसंबर को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चार दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच और सात दिसंबर को नाम वापसी होगी। इसके बाद 18 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। 19 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही अधिवक्ताओं के बीच संभावित प्रत्याशियों और चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

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दीवानी बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज होने वाली है। चुनाव अधिकारी बृजेश कुमार सिंह ने बुधवार को वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही मतदाता सूची भी जारी कर दी गई। इस बार 2123 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई कार्यकारिणी चुनेंगे।