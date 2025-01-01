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प्रतियोगिता का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने मार्च पास्ट कर रहे प्रतिभागियों की सलामी ली। कहा कि खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करता है।प्रतियोगिता की प्राथमिक स्तर की 100 मीटर दौड़ में बलिया कल्याणपुर के रितेश और 50 मीटर दौड़ में छीही के अंशुमान ने पहला स्थान हासिल किया। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मोहम्मद जैश विजेता रहे, जबकि रामपुर हज्जामपट्टी के नीरज सरोज दूसरे स्थान पर रहे। कबड्डी के जूनियर बालक और बालिका दोनों वर्गों में कंपोजिट स्कूल मल्लूपुर की टीम ने बाजी मारी।जूनियर बालक गोला फेंक में छीही के मोहम्मद जैफ प्रथम और बलिया कल्याणपुर के शिवम साहनी द्वितीय रहे। बालिका वर्ग में खालिसपुर की सरोजा ने पहला और बलिया कल्याणपुर की प्रीति ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पीटी प्रदर्शन में प्राथमिक स्तर पर पटवध, जूनियर बालक वर्ग में जोलहा जमुआ और बालिका वर्ग में खालिसपुर की टीम अव्वल रही।प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर राम बदन यादव, पंकज राय, सूर्य कुमार राय, अभिषेक यादव, श्रीकांत यादव, ओमप्रकाश, रामदुलारे सिंह, कपिलदेव सिंह, सुधीर निगम, इंद्रप्रताप यादव सहित शिक्षक मौजूद रहे।