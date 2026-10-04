आजमगढ़: 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी युवती, बीच में ही मोबाइल से करनी लगी बात; एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिसकर्मियों ने लोगों से भीड़ को नियंत्रित रखने और युवती को शांतिपूर्वक समझाने में सहयोग करने की अपील की। करीब एक घंटे तक लगातार प्रयास के बाद युवती को नीचे उतरने के लिए राजी किया गया। इसके बाद वह सुरक्षित रूप से टावर से नीचे उतर आई।



युवती के नीचे उतरने के बाद पुलिस उसे अपने साथ जीयनपुर कोतवाली ले गई। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वह मोबाइल टावर पर क्यों चढ़ी थी। पुलिस युवती के टावर पर चढ़ने के पीछे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। घटना के दौरान काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। युवती के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद लोगों और पुलिस ने राहत की सांस ली।