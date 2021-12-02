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नौशाद जीयनपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर और अन्य तीन अशरफपुर निवासी हैं। उनके कब्जे से तीन पशुओं को मुक्त कराया गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, अर्टिगा कार, मोटरसाइकिल और पशु कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं।सीओ सगड़ी देशराज सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 4:20 बजे सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष संजय सिंह पुलिस बल के साथ जोलहापुर गांव के पास पहुंचे और घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सालिम घायल हो गया। घायल सालिम को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पशुओं को चिह्नित कर चोरी से पकड़ते थे। इसके बाद उन्हें सुनसान स्थानों पर ले जाकर मारते थे और मांस बेचने के साथ अवशेषों को ठिकाने लगाने के लिए स्थान बदलते रहते थे।पुलिस ने एक देशी तमंचा, कारतूस, अर्टिगा कार, सुपर स्प्लेंडर बाइक, चापड़, चाकू, लकड़ी के ठीहे और तराजू बरामद किया है। नौशाद के खिलाफ जीयनपुर और गंभीरपुर थानों में पहले से तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।