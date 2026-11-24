विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लहरपार गांव स्थित हरिजन बस्ती के पास सड़क किनारे प्रतिमा स्थापित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार शाम राजेंद्र प्रसाद के बेटे की बरात गांव से गुजर रही थी। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया था।गांव का एक युवक अपनी चार पहिया गाड़ी से जा रहा था। उसकी गाड़ी का पहिया शीला देवी (55), पत्नी हरिलाल, के पैर पर चढ़ गया। इसके बाद काफी बहसबाजी हुई। सोमवार सुबह आंबेडकर प्रतिमा की बांह और अंगुली क्षतिग्रस्त पाई गई।आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही हरिजन बस्ती के लोग एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि, ग्रामीण आरोपी युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर विजय सिंह गौर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और प्रतिमा को ठीक कराने का भरोसा दिया तो लोग शांत हुए।थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि रामप्रीत, हरिप्रकाश, ओमप्रकाश और रामप्रकाश सहित अन्य ग्रामीणों की तहरीर पर आरोपी युवक रोशन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।