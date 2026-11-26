विज्ञापन

आजमगढ़। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 28 और 29 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकेंगे और आवश्यकतानुसार नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में नाम की जांच अवश्य करें। सूची में नाम नहीं होने पर फार्म-6, नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ईसीआईनेट एप का उपयोग किया जा सकता है। संवाद