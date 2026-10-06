Azamgarh News: बसही अशरफपुर में साढ़े सात करोड़ से बनेगा ग्रामीण स्टेडियम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:38 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:38 AM IST
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खेलो इंडिया योजना के तहत पवई विकास खंड क्षेत्र के बसही अशरफपुर गांव में साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत से एक ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए शासन से स्वीकृति मिल चुकी है।
विभागीय स्तर पर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। शासन से धनराशि मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य जिले के सभी विकास खंडों में ग्रामीण स्टेडियम बनाना है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके।
यह स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल ने जिले में पांच ग्रामीण स्टेडियम बनाने के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था।
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इसमें से पवई विकास खंड के बसही अशरफपुर गांव के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम बनाने की स्वीकृति मिली है। टेंडर प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हुई थी।
जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि बजट की स्वीकृति मिलते ही टेंडर का कार्य पूरा हो गया है। धनराशि मिलते ही स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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विभागीय स्तर पर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। शासन से धनराशि मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य जिले के सभी विकास खंडों में ग्रामीण स्टेडियम बनाना है, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके।
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यह स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में मदद करेगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल ने जिले में पांच ग्रामीण स्टेडियम बनाने के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था।
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इसमें से पवई विकास खंड के बसही अशरफपुर गांव के लिए साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम बनाने की स्वीकृति मिली है। टेंडर प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हुई थी।
जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया कि बजट की स्वीकृति मिलते ही टेंडर का कार्य पूरा हो गया है। धनराशि मिलते ही स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।