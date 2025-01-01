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ये नाले राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। रात के अंधेरे में खुले नालों में गिरकर हादसे होने की आशंका बनी रहती है। सिधारी से कमिश्नरी रोड, सिविल लाइन तिराहे के पास, रैदोपुर पुराना पावर हाउस, एलआईसी दो के सामने, सदर तहसील के सामने, डीएवी से कालीचौरा मार्ग सहित कई इलाकों में सड़क किनारे बने नालों पर अब तक पटिया नहीं डाली जा सकी हैं।शहर के रहने वाले दीनानाथ सिंह, उपेंद्र गिरी और सुधीर जायसवाल ने बताया कि कई स्थानों पर नाले सड़क के बिल्कुल किनारे हैं। ऐसे में पैदल चलने वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने पर खुले नाले दिखाई भी नहीं देते।सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और अनजान राहगीरों को होती है। नालों से पानी निकासी की समस्या तो दूर हुई, लेकिन इन्हें खुला छोड़ देने से नई समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने कहा कि नाला निर्माण के साथ ही उसे ढकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। वर्षों बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई।00रात में बढ़ जाता है खतराखुले नालों के आसपास सुरक्षा के लिए न तो पर्याप्त संकेतक लगाए गए हैं और न ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। दिन में तो लोग किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में अंधेरा होने पर खुले नाले हादसे की वजह बन सकते हैं। स्थानीय लोगों ने तत्काल नालों को ढकवाने की मांग की है।00 वर्जनअभी कुछ माह पूर्व नालों पर 600 से अधिक पटिया रखवाई गई थीं। यह काम अब भी चल रहा है। जहां पर पटिया की जरूरत पड़ती है या जहां से शिकायत आती है, वहां नालों पर पटिया रखवाई जाती है। -मनीष सोनकर, अवर अभियंता नगर पालिका।