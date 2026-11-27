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इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। श्रीकांत वर्ष 2014 में मृतक आश्रित कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पर भर्ती हुआ था। उसकी तैनाती वाराणसी में थी। करीब पांच वर्ष पूर्व अनुशासनहीनता, लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अत्यधिक मदिरापान की शिकायतों के चलते उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।ग्रामीणों के मुताबिक, श्रीकांत बृहस्पतिवार को अत्यधिक शराब पीकर घर आया था। उसकी पत्नी पहले ही उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। श्रीकांत घर पर रहता था। उसका छोटा भाई कृष्णकांत वर्ष 2019 बैच का पुलिसकर्मी है और वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में तैनात है।थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।