विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले की दोनों सर्किलों में विभिन्न भार के सात लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। इनको 80 बिजली घरों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है, लेकिन बिजली घरों से निकले कई फीडर काफी लंबे हैं। इसके कारण इन पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है।ऐसे फीडरों पर अक्सर बिजली आपूर्ति को लेकर समस्या बनी रहती है और फाल्ट आदि की समस्या आने पर कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है।अधीक्षण अभियंता द्वितीय गौरव तिवारी ने बताया कि लंबे फीडरों का लोड बांटने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त बिजनेस प्लान में सर्किल दो में 9.44 करोड़ की लागत से 15 नए फीडरों का निर्माण कराया जाएगा।11 केवी की जो लाइनें 25 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं, उन्हें अलग करके 15 नए फीडर बनाए जाएंगे। इनमें खरिहानी, सठियांव के पिचरी सब स्टेशन में इब्राहिमपुर गांव, ऊंची गोदाम और अहरौला सब स्टेशन पर एक-एक नया फीडर बनाया जाएगा।इसी प्रकार बागबहार उपकेंद्र में दो नए फीडर और अतरौलिया में तीन नए फीडर बनाए जाएंगे। छाऊ, मार्टीनगंज, पुष्पनगर और कप्तानगंज उपकेंद्रों पर एक-एक नया फीडर बनेगा। इसी प्रकार सर्किल प्रथम के शहर, लालगंज और सगड़ी डिवीजनों में 2.50 करोड़ की लागत से सात नए फीडर बनाए जाएंगे।00 वर्जन11 केवी के नए फीडरों के निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा कर जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। छोटे फीडर होने से विद्युत आपूर्ति बेहतर होगी। फाल्ट आदि की समस्या भी कम आएगी। -गौरव तिवारी, अधीक्षण अभियंता द्वितीय।