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लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला के परिवार की सालाना आमदनी कम से कम एक लाख रुपये तक पहुंचे। महिलाओं को आजीविका के नए साधनों से जोड़ने के साथ कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में लखपति दीदी पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने, कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।महिलाओं की रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुसार आजीविका के साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही तकनीकी जानकारी, व्यवसाय संचालन और उत्पादों के विपणन में भी सहयोग दिया जाएगा। जिले में लक्ष्य पूरा करने के लिए 1260 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) की मदद ली जाएगी।प्रत्येक सीआरपी को 80 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड की ओर से शाहगढ़ में सीआरपी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में करीब 650 सीआरपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इन्हें डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षित सीआरपी समूहों की दूसरी महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने और स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेंगी।00प्रशिक्षण से कारोबार बढ़ाने की मिलेगी जानकारीसमूहों की 20 से 30 महिला सदस्यों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें काम शुरू करने, उसका संचालन करने और आमदनी बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे। डीसी एनआरएलएम डॉ. आराधना त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 10,080 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 1260 सीआरपी के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण और कारोबार आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।