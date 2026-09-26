Ayodhya News: नित्यक्रिया के लिए गया युवक गोमती में डूबा

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार सुबह करीब सात बजे शिव कैलाश नदी के किनारे नित्यक्रिया के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नदी में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तत्काल 112 पर पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नदी में उनकी तलाश शुरू कराई। ग्रामीणों के मुताबिक, शिव कैलाश को पहले से मिर्गी की शिकायत थी।तेज बहाव और गहराई बनी बाधा :जानकारी मिलने पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली तथा अधिकारियों को रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। गोमती नदी में तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण एसडीआरएफ टीम को तलाशी में दिक्कत आ रही है। जवान लगातार नदी में युवक की तलाश कर रहे हैं। देर शाम तक सफलता नहीं मिली थी। परिजन और ग्रामीण नदी किनारे डटे रहे।