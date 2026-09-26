Ayodhya News: मिस यूनिवर्स माता सीता और रवि किशन निभाएंगे प्रभु राम का किरदार
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 26 Sep 2026 11:37 PM IST
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अयोध्या। विश्वप्रसिद्ध अयोध्या की रामलीला में इस वर्ष मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजिया लिज मेजो माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन प्रभु श्रीराम की भूमिका निभाएंगे। यह भव्य आयोजन 10 से 20 अक्तूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में होगा। इस दौरान भव्य सेट, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल एलईडी स्क्रीन के माध्यम से त्रेतायुग को जीवंत किया जाएगा। रामलीला के लिए 120 फीट लंबी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी।
रामलीला के संस्थापक व अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि पिछले सात वर्षों से लगातार अयोध्या की पावन धरती पर इस रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा था। पिछले वर्ष इस रामलीला को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था। इस वर्ष भी 80 से अधिक सैटेलाइट चैनलों पर 40 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, जिससे 60 से अधिक देशों तक रामभक्ति का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या में रामलीला का नवां संस्करण 15 जनवरी से 25 जनवरी 2027 तक होगा। इस भव्य आयोजन के महासचिव शुभम मलिक और उपाध्यक्ष जतिन मलिक हैं।
अन्य दिग्गज कलाकार भी होंगे शामिल
संस्थापक एवं अध्यक्ष सुभाष मलिक के अनुसार, इस वर्ष की रामलीला में कई दिग्गज कलाकार विभिन्न पात्रों को जीवंत करेंगे। सांसद रवि किशन प्रभु श्रीराम की भूमिका में होंगे, जबकि रजा मुराद रावण, बिंदु दारा सिंह कुंभकर्ण, अवतार गिल मेघनाद और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। सांसद एवं भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी और अरुण बख्शी सहित कई जाने-माने कलाकार विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे।
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रामलीला के संस्थापक व अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि पिछले सात वर्षों से लगातार अयोध्या की पावन धरती पर इस रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा था। पिछले वर्ष इस रामलीला को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था। इस वर्ष भी 80 से अधिक सैटेलाइट चैनलों पर 40 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, जिससे 60 से अधिक देशों तक रामभक्ति का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या में रामलीला का नवां संस्करण 15 जनवरी से 25 जनवरी 2027 तक होगा। इस भव्य आयोजन के महासचिव शुभम मलिक और उपाध्यक्ष जतिन मलिक हैं।
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अन्य दिग्गज कलाकार भी होंगे शामिल
संस्थापक एवं अध्यक्ष सुभाष मलिक के अनुसार, इस वर्ष की रामलीला में कई दिग्गज कलाकार विभिन्न पात्रों को जीवंत करेंगे। सांसद रवि किशन प्रभु श्रीराम की भूमिका में होंगे, जबकि रजा मुराद रावण, बिंदु दारा सिंह कुंभकर्ण, अवतार गिल मेघनाद और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। सांसद एवं भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी और अरुण बख्शी सहित कई जाने-माने कलाकार विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे।
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