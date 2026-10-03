Ayodhya News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत

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युवक की मौत का कारण सीने में दर्द होने की संभावना बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। मराघवेंद्र सिंह की दो बेटियां हैं। उसके दो भाई थे, जिनमें से बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि छानबीन की जा रही है।

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हनुमतनगर। अबनपुर सरोहा नहर के पास शनिवार सुबह करीब आठ बजे एक युवक संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। लोगों की सूचना पर पहुंची पूराकलंदर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान पूरे पहलवान निवासी राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नीरज सिंह (40) के रूप में हुई है।