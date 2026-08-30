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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Youth dies in accident while on his way to deliver food to his ailing father

Ayodhya News: बीमार पिता को खाना देने जा रहा था युवक, हादसे में मौत

Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
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Youth dies in accident while on his way to deliver food to his ailing father
23-अंगूरीबाग के निकट हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बाइक।-संवाद
अयोध्या। बीमार पिता के लिए खाना लेकर घर से निकले युवक की रविवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंगूरीबाग स्थित मछली मंडी मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क पर आए गोवंश से टकरा गई। अनियंत्रित बाइक इसके बाद सड़क किनारे खड़ी नगर निगम की कूड़ा गाड़ी से जा भिड़ी। टक्कर के बाद युवक का सिर डिवाइडर से टकरा गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाए गए युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवक हेलमेट नहीं पहने था।
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मृतक की पहचान राठहवेली इमामबाड़ा के पास निवासी मो. एहतसाम उर्फ लकी (25) के रूप में हुई है। वह बीएसए कार्यालय में कार्यरत बाबू शोएब सिद्दीकी के पुत्र थे। बताया गया कि एहतसाम रविवार सुबह मछली मंडी के निकट एक अस्पताल में भर्ती पिता शोएब को खाना देने के लिए बाइक से निकले थे। वह नियावां की ओर से अयोध्या जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मछली मंडी मोड़ के पास अचानक सड़क पर गोवंश आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। तेज गति होने के कारण बाइक पहले गोवंश से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़ी नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में जा भिड़ी। इसके बाद एहतसाम का सिर डिवाइडर से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से एहतसाम को जिला अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। नगर कोतवाल मनोज शर्मा ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
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