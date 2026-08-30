Ayodhya News: बीमार पिता को खाना देने जा रहा था युवक, हादसे में मौत

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मृतक की पहचान राठहवेली इमामबाड़ा के पास निवासी मो. एहतसाम उर्फ लकी (25) के रूप में हुई है। वह बीएसए कार्यालय में कार्यरत बाबू शोएब सिद्दीकी के पुत्र थे। बताया गया कि एहतसाम रविवार सुबह मछली मंडी के निकट एक अस्पताल में भर्ती पिता शोएब को खाना देने के लिए बाइक से निकले थे। वह नियावां की ओर से अयोध्या जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मछली मंडी मोड़ के पास अचानक सड़क पर गोवंश आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। तेज गति होने के कारण बाइक पहले गोवंश से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़ी नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में जा भिड़ी। इसके बाद एहतसाम का सिर डिवाइडर से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से एहतसाम को जिला अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। नगर कोतवाल मनोज शर्मा ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।