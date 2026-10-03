Ayodhya News: मामी के दाह संस्कार में गए युवक की हादसे में मौत

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पवन सिंह शुक्रवार को अपनी मां के साथ ननिहाल अंबेडकरनगर के टेमा गांव गए थे। दिलासीगंज स्थित शवदाह स्थल पर अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद शनिवार सुबह करीब नौ बजे बाइक से घर लौट रहे थे। दिलासीगंज से आगे बढ़ने पर वह सड़क किनारे बाइक समेत गिर पड़े।स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और ननिहाल पक्ष के रिश्तेदारों को सूचना दी। परिजन उन्हें सीएचसी गोसाईंगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। प्रधान प्रतिनिधि अंतिम सिंह ने बताया कि पवन सिंह अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी गायत्री सिंह और दो नाबालिग पुत्र पूरब सिंह व अक्षय प्रताप सिंह हैं।