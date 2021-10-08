Ayodhya News: गन्ने के खेत में बंधी मिली युवती, अपहरण का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 11 Sep 2026 12:38 AM IST
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तारुन (अयोध्या)। तारुन क्षेत्र में सिलाई सीखकर घर लौट रही 22 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में हाथ-पैर बंधी और बेहोशी की हालत में मिली। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। परिजनों ने पड़ोसी पर युवती के अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है।
फतेहपुर कमासिन गांव निवासी युवती बुधवार को सिलाई सीखने के लिए नंसा बाजार गई थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाजार और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद परिजन घर लौटने के रास्ते पर तलाश कर रहे थे। इसी दौरान गुलजार दुबे का पुरवा के पास गन्ने के खेत से कराहने की आवाज सुनाई दी।
परिजन खेत के भीतर पहुंचे तो युवती हाथ-पैर बंधी हालत में पड़ी मिली। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा था और वह बेहोश थी। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले गए। उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत सामान्य बताई और उसे घर भेज दिया।
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थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि युवती की हालत ठीक है। परिजनों की ओर से पड़ोसी पर अपहरण कर युवती को गन्ने के खेत में बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे चल रहे जमीन विवाद समेत अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर युवती और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
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फतेहपुर कमासिन गांव निवासी युवती बुधवार को सिलाई सीखने के लिए नंसा बाजार गई थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाजार और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद परिजन घर लौटने के रास्ते पर तलाश कर रहे थे। इसी दौरान गुलजार दुबे का पुरवा के पास गन्ने के खेत से कराहने की आवाज सुनाई दी।
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परिजन खेत के भीतर पहुंचे तो युवती हाथ-पैर बंधी हालत में पड़ी मिली। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा था और वह बेहोश थी। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले गए। उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत सामान्य बताई और उसे घर भेज दिया।
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थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि युवती की हालत ठीक है। परिजनों की ओर से पड़ोसी पर अपहरण कर युवती को गन्ने के खेत में बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे चल रहे जमीन विवाद समेत अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर युवती और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।