Ayodhya News: गन्ने के खेत में बंधी मिली युवती, अपहरण का आरोप

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फतेहपुर कमासिन गांव निवासी युवती बुधवार को सिलाई सीखने के लिए नंसा बाजार गई थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाजार और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद परिजन घर लौटने के रास्ते पर तलाश कर रहे थे। इसी दौरान गुलजार दुबे का पुरवा के पास गन्ने के खेत से कराहने की आवाज सुनाई दी।परिजन खेत के भीतर पहुंचे तो युवती हाथ-पैर बंधी हालत में पड़ी मिली। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा था और वह बेहोश थी। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले गए। उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत सामान्य बताई और उसे घर भेज दिया।थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि युवती की हालत ठीक है। परिजनों की ओर से पड़ोसी पर अपहरण कर युवती को गन्ने के खेत में बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे चल रहे जमीन विवाद समेत अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर युवती और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।