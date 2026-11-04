Ayodhya News: रामायण के प्रसंगों को मोबाइल पर देख सकेंगे युवा

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राम की पैड़ी पर होने वाला यह शो आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का संगम होगा। इसके लिए पानी के बीच फ्लोटिंग मंच तैयार किया जा रहा है। इस पर कलाकार लाइव प्रस्तुति देंगे। प्रोजेक्शन मैपिंग, 2-डी-3डी विजुअल, लेजर लाइट और एरियल एक्ट के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों का प्रदर्शन होगा। सौ से अधिक कलाकारों की प्रस्तुतियां रामकथा के दृश्यों को सजीव रूप में दर्शकों के सामने पेश करेंगी।मोबाइल स्कैन करते ही सामने आएंगे रामायण के दृश्यदीपोत्सव को जेन-जी से जोड़ने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत रामायण के पांच प्रमुख प्रसंगों को 3-डी स्वरूप में मोबाइल पर देखने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आईओएस और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप तैयार किया जाएगा। दर्शकों को निर्धारित स्थान को मोबाइल से स्कैन करना होगा। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर रामायण के प्रसंग त्रिआयामी रूप में दिखाई देंगे। इन दृश्यों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया जा सकेगा।पांच से आठ नवंबर तक होंगे अलग-अलग शोमल्टीमीडिया शो की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पांच नवंबर को इसके दो ट्रायल शो होंगे। छह नवंबर को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जबकि सात नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। आठ नवंबर को दीपावली के अवसर पर चार शो आयोजित किए जाएंगे। मुख्य प्रस्तुति के अलावा आठ मिनट का लेजर शो और 20 मिनट का प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होगा। नौ नवंबर को अयोध्यावासियों के लिए विशेष ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा।नए माध्यमों के जरिये युवा पीढ़ी को जोड़ना मकसद : जयवीर सिंहपर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, आयोजन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और नए माध्यमों के जरिये युवा पीढ़ी को रामनगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रामायण की परंपरा से जोड़ना है। दीपोत्सव में श्रद्धा, संस्कृति और तकनीक के मेल से अयोध्या का नया स्वरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।