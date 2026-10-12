फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Young man attacked while cooking for a catering event

Ayodhya News: कैटरिंग में खाना बनाने गए युवक पर हमला

Mon, 12 Oct 2026 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 12 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Young man attacked while cooking for a catering event
अयोध्या। देवकाली बाईपास पर अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने कैटरिंग का काम करने वाले युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। घायल युवक मंडलीय अस्पताल दर्शननगर में भर्ती है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

तारुन के गौरा गयासपुर चकिया निवासी शिवबाबू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा राजेश कुमार नौ अक्तूबर को पूर्व मंत्री तेज नारायन पांडेय के गांव कृष्णापुर में भागवत कथा के बाद आयोजित भंडारे में रामू कैटर्स के यहां मजदूरी करने गया था। आरोप है कि काम के दौरान कैटरिंग संचालक अर्जुन यादव ने उसे गाली दी।
विज्ञापन

विरोध करने पर काम से भगा दिया। रात करीब दो बजे देवकाली बाईपास स्थित शराब की दुकान के सामने अर्जुन अपने तीन-चार साथियों के साथ पहुंचा और राजेश की पिटाई कर दी। इससे वह बेहोश हो गया। पिता ने 10 अक्तूबर को पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed