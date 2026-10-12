Ayodhya News: कैटरिंग में खाना बनाने गए युवक पर हमला

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तारुन के गौरा गयासपुर चकिया निवासी शिवबाबू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा राजेश कुमार नौ अक्तूबर को पूर्व मंत्री तेज नारायन पांडेय के गांव कृष्णापुर में भागवत कथा के बाद आयोजित भंडारे में रामू कैटर्स के यहां मजदूरी करने गया था। आरोप है कि काम के दौरान कैटरिंग संचालक अर्जुन यादव ने उसे गाली दी।विरोध करने पर काम से भगा दिया। रात करीब दो बजे देवकाली बाईपास स्थित शराब की दुकान के सामने अर्जुन अपने तीन-चार साथियों के साथ पहुंचा और राजेश की पिटाई कर दी। इससे वह बेहोश हो गया। पिता ने 10 अक्तूबर को पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।