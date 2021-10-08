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मशीन से रुपये नहीं निकले तो उनकी बेटी बाहर आने लगी। इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम चलने की बात कहकर कार्ड ले लिया। उसने पिन डालने के दौरान उसे देख लिया और मौका पाकर कार्ड बदलकर खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए। इंस्पेक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कराई जा रही है।

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अयोध्या। एटीएम से रुपये निकालने में मदद करने के बहाने एक जालसाज ने युवती का कार्ड चोरी कर लिया। इसके बाद उसके खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए। जनौरा के दीन पांडेय का पुरवा निवासी रामकुमार के मुताबिक, 18 नवंबर को वह अपनी बेटी के साथ रायबरेली रोड बाईपास स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम बूथ से रुपये निकालने गए थे।