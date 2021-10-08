Ayodhya News: बालू के अवैध खनन का वीडियो वायरल, रिपोर्ट दर्ज

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खान अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर अयोध्या में साधारण बालू के अवैध खनन व परिवहन से संबंधित वीडियो वायरल हो रही हैं। इनमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से बालू का खनन और परिवहन होता दिखाई दे रहा है। तहरीर में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस को वीडियो की पेनड्राइव और रील की लिंक भी उपलब्ध कराई गई है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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अयोध्या। सोशल मीडिया पर बालू के अवैध खनन का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद अयोध्या कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खान अधिकारी शिवम जैन की तहरीर पर वीडियो में दिखाई दे रही 30 से 40 लाल ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अवैध खनन में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।