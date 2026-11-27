Ayodhya News: नेपाल में हित चिंतक अभियान चलाएगी विहिप
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 27 Nov 2026 12:44 AM IST
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अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद पड़ोसी देश नेपाल में भी हित चिंतक अभियान चलाएगा। इसको लेकर बृहस्पतिवार को नेपाल में एक बैठक भी हुई। पांच करोड़ से अधिक लोगों को हित चिंतक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के क्रम में जिले में अब तक 25 हजार से अधिक लोगों को हित चिंतक बनाया जा चुका है।
विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री धीरेश्वर वर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद भारत समेत जिन भी देशों में काम कर रहा है। सभी जगहों पर हित चिंतक अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना, हिंदू संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूक करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर अभियान को सफल बनाना होगा। यह अभियान छह दिसंबर तक चलेगा। नेपाल में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी धनुषधारी ने बताया कि बैठक संपन्न हो गई है। अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
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विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री धीरेश्वर वर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद भारत समेत जिन भी देशों में काम कर रहा है। सभी जगहों पर हित चिंतक अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना, हिंदू संस्कृति और संस्कारों के प्रति जागरूक करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर अभियान को सफल बनाना होगा। यह अभियान छह दिसंबर तक चलेगा। नेपाल में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी धनुषधारी ने बताया कि बैठक संपन्न हो गई है। अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
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