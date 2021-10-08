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Ayodhya News: दीपोत्सव पर पूरे दिन मिलेगी बिजली लापरवाही पर कार्रवाई

Tue, 03 Nov 2026 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 03 Nov 2026 12:37 AM IST
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Uninterrupted power supply to be provided throughout the day on Deepotsav
अयोध्या। बिजली निगम के चेयरमैन रनवीर प्रसाद ने सोमवार को दीपोत्सव के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। राम की पैड़ी बिजली उपकेंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने दीपोत्सव पर 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसमें किसी स्तर पर लापरवाही होने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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बिजली निगम के चेयरमैन सोमवार सुबह करीब 11 बजे राम की पैड़ी उपकेंद्र पहुंचे। अधीक्षण अभियंता विनय कुमार और मुख्य अभियंता बृजेश कुमार के साथ उन्होंने दीपोत्सव के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यहां स्थित बिजली के पोल, पैनल आदि देखते हुए सभी पोलों को कवर कराने के निर्देश दिए। किसी भी पोल या स्टे वायर में लीकेज करंट चेक करवाकर दुरुस्त कराने की बात कही।
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इस दौरान 25 ड्यूटी स्थल चिह्नित किए गए, जहां 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। आयोजन के दौरान संसाधनों के इंतजाम की जानकारी ली। स्टोर 24 घंटे सक्रिय रखने, स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर और ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था दुरुस्त रखने, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को ड्यूटी स्थलों पर रिजर्व रखने आदि के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होकर वह लखनऊ रवाना हुए।
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