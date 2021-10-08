Ayodhya News: दीपोत्सव पर पूरे दिन मिलेगी बिजली लापरवाही पर कार्रवाई

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बिजली निगम के चेयरमैन सोमवार सुबह करीब 11 बजे राम की पैड़ी उपकेंद्र पहुंचे। अधीक्षण अभियंता विनय कुमार और मुख्य अभियंता बृजेश कुमार के साथ उन्होंने दीपोत्सव के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यहां स्थित बिजली के पोल, पैनल आदि देखते हुए सभी पोलों को कवर कराने के निर्देश दिए। किसी भी पोल या स्टे वायर में लीकेज करंट चेक करवाकर दुरुस्त कराने की बात कही।इस दौरान 25 ड्यूटी स्थल चिह्नित किए गए, जहां 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए। आयोजन के दौरान संसाधनों के इंतजाम की जानकारी ली। स्टोर 24 घंटे सक्रिय रखने, स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर और ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था दुरुस्त रखने, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को ड्यूटी स्थलों पर रिजर्व रखने आदि के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होकर वह लखनऊ रवाना हुए।