Ayodhya News: रील के चक्कर में पुल से नदी में गिरे दो किशोर
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 03 Oct 2026 11:23 PM IST
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तारुन। तकमींनगंज स्थित बिसुही नदी पुल पर शुक्रवार शाम मोबाइल से रील बनाते समय तेज रफ्तार बाइक सवार दो किशोर हादसे का शिकार हो गए। पुल पर बने गड्ढे में पहिया पड़ते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों किशोर बाइक समेत नदी में जा गिरे। झाड़ियों में फंसने से उनकी जान बच गई, लेकिन दोनों घायल हो गए।
ग्राम सभा सरायसेख महमूद निवासी रिंकू निषाद (17) और गोसाईगंज निवासी अमित (17) बाइक पर सवार होकर पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों मोबाइल से रील बना रहे थे। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा और दोनों पुल से नीचे जा गिरे।
हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल नदी में उतरकर दोनों को बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले गए। वहां चिकित्सक डॉ. एनआर गौतम ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर दोनों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
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ग्राम सभा सरायसेख महमूद निवासी रिंकू निषाद (17) और गोसाईगंज निवासी अमित (17) बाइक पर सवार होकर पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों मोबाइल से रील बना रहे थे। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा और दोनों पुल से नीचे जा गिरे।
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हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल नदी में उतरकर दोनों को बाहर निकाला और परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले गए। वहां चिकित्सक डॉ. एनआर गौतम ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर दोनों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
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