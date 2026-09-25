Ayodhya News: राम मंदिर के गेट नंबर तीन के सामने गिरा पेड़
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 25 Sep 2026 11:21 PM IST
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अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर के गेट नंबर तीन के सामने शुक्रवार को मूसलधार बारिश के चलते जर्जर पेड़ अचानक रामपथ पर गिर गया। गनीमत यह रही कि बारिश के चलते उस समय सड़क पर यातायात का दवाब कम नहीं था और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
पेड़ गिरने से रामपथ पर आवागमन बाधित हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता रितेश मिश्र ने तत्काल जिलाधिकारी, वन विभाग और नगर निगम को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिरे पेड़ को हटाया गया, जिससे रामपथ पर यातायात सामन्य हुआ।
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पेड़ गिरने से रामपथ पर आवागमन बाधित हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता रितेश मिश्र ने तत्काल जिलाधिकारी, वन विभाग और नगर निगम को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिरे पेड़ को हटाया गया, जिससे रामपथ पर यातायात सामन्य हुआ।
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