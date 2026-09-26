चढ़ावा चोरी विवाद खत्म हो, चुनाव में न बने राजनीतिक मुद्दा: आलोक कुमार

विज्ञापन

आलोक कुमार ने दावा किया कि एसआईटी की चार्जशीट में ट्रस्ट, ट्रस्टियों, महासचिव चंपत राय और मंदिर प्रबंधन की ओर से किसी अपराध या गड़बड़ी का तथ्य सामने नहीं आया है। उनके अनुसार, चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया में कुछ लोगों ने रकम की चोरी की, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को मिले कीमती सामान सुरक्षित हैं और उनका पूरा हिसाब रखा गया है।उन्होंने बताया कि चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत कई लोगों को गवाह बनाया गया है, जबकि आठ आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। आलोक कुमार ने अदालत से मामले की रोजाना सुनवाई कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि करीब 70 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब तथ्यों को स्वीकार कर विवाद खत्म किया जाना चाहिए।