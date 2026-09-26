Ayodhya News: ड्रैगन फ्रूट में छिपा है बीमारियों से लड़ने का राज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शोध में पता चला कि ड्रैगन फ्रूट का लाल रंग यूं ही नहीं है। इसमें बेटालेन नाम का तत्व होता है, जो शरीर में सूजन पैदा करने वाली प्रक्रिया को रोक सकता है। इसके अलावा इसमें क्वेरसेटिन, पॉलीफेनोल और कैरोटिनॉयड जैसे तत्व भी मिले हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये तत्व शरीर में सूजन को कम करते हैं।प्रो. नीलम ने बताया कि यह कोई दवा नहीं है। इसको खाने से मधुमेह या हृदय रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा दावा नहीं है। लेकिन हां, पहले के कुछ शोध में मधुमेह के मरीजों में शुगर कंट्रोल और नसों के बेहतर काम करने के संकेत मिले हैं। इस शोध का फायदा दो जगह होगा। एक तो किसानों को अच्छी किस्म चुनने में मदद मिलेगी। दूसरा, आने वाले समय में इसी फल से पाउडर, जूस और पोषण उत्पाद बन सकते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होंगे।यह शोध उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूपी-सीएसटी), लखनऊ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना मार्फोलॉजीकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग ऑफ ड्रैगन फ्रूट एंड इलुसिडेशन ऑफ बायोएक्टिव पोटेंशियल के अंतर्गत किया गया है। विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग की प्रो. नीलम पाठक, डॉ. मणिकांत त्रिपाठी, डॉ. पंकज सिंह और शोध छात्रा तृप्ति शुक्ला की टीम ने दो साल तक इस पर काम किया है।इसे दवा समझकर मत खाइएशोधार्थियों के अनुसार, ड्रैगन फ्रूट को दवा समझकर मत खाइए, इसे फल की तरह खाइए। इसमें फाइबर ज्यादा है, पेट ठीक रखता है। विटामिन और खनिज भी हैं। अगर मधुमेह, मोटापा या दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसे हफ्ते में दो-तीन बार थाली में शामिल कर सकते हैं। अभी इस पर बड़े स्तर पर मानव परीक्षण बाकी है।