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चौदह कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए अयोध्या आए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब रामलला के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। कई श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए भी रामनगरी में ठहरे हुए हैं। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबी कतारें लग रही हैं। श्रद्धालु हाथ जोड़कर अपने आराध्य के सामने नतमस्तक हो रहे हैं तो कई रामनाम का संकीर्तन कर रहे हैं। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित हर आयु वर्ग के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।श्रद्धालुओं को रात 11 बजे तक मिल रहे दर्शनश्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में दर्शन की अवधि एक घंटे बढ़ा दी गई है। अब रात 11 बजे तक दर्शन हो रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बलों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो।