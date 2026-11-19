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अयोध्या: शेरवा घाट ग्राम सभा में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में कौतूहल मच गया। सड़क पार कर रहे अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर टिकरी के जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब दो बजे पूरन सिंह के घर के पास हिमांशु कनौजिया ने सड़क पार कर रहे अजगर को देखा। इसकी जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसी बीच शशांक मिश्रा ने वन विभाग को सूचना दी। लोगों की आवाजाही देखकर अजगर पास के खेत में चला गया। ग्रामीणों ने खेत में उसे घेर लिया और वन विभाग की टीम का इंतजार करने लगे। करीब दो घंटे बाद वन विभाग के राजेश सिपाही टीम के साथ पहुंचे। काफी प्रयास के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर बोरे में रखा और अपने साथ ले गए। वन दरोगा रेनू शर्मा ने बताया कि अजगर को रेस्क्यू करने के बाद टिकरी के जंगल में छोड़ दिया गया है। इस दौरान राघवेंद्र सिंह, शिवम तिवारी, राम केवल कोटेदार, दिवाकर यादव, विपुल सिंह, सिद्धांत (भोलू) और धर्मेंद्र कनौजिया सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।

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