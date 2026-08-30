Ayodhya News: पाठ्यक्रम में शामिल की जाए आजादी के योद्धाओं के जीवन गाथा

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मुख्य अतिथि कोऑपरेटिव बैंक के सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने कहा कि देश के अमर बलिदानियों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और योगदान से परिचित कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सेनानी का अपमान या उनके बारे में दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए।सेनानी परिषद के सचिव मनोज मेहरोत्रा ने कहा कि डॉ. सुरेंद्र नाथ अग्रहरि जिले में सशस्त्र क्रांति के अग्रणी नेताओं में थे। वरिष्ठ भाजपा नेता केशव बिगुलर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की जीवनगाथा पाठ्यक्रम में शामिल करने से भावी पीढ़ी उनके संघर्ष और योगदान से परिचित हो सकेगी।इस दौरान पार्षद हरिश्चंद्र अग्रहरी, दिव्य मोहन अग्रहरी, देवेंद्र गुप्ता, सेनानी पुत्र राम मोहन अग्रहरि समेत अन्य ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सूरज मोहन अग्रहरि, हरि मोहन, आदित्य मोहन, बृज मोहन, अवि मोहन, सतीश मोहन, अजय मोहन, हरि कृष्ण मोहन सहित कई लोग मौजूद रहे।